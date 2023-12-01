Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).

Отмечается, что предварительные цифры несколько увеличились по сравнению с 2022 годом.

В декабре прошлого года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины. По словам Майенфиша, "на данный момент ничего не решено, но теоретически это возможно".