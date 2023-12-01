Осужденным исправцентра на Уктусе разрешат ходить в ТЦ и больницы

Осужденные исправительного центра, который хотят построить на Уктусе в Екатеринбурге, смогут свободно посещать общественные места. Об этом говорится в ответе ГУФСИН, опубликованном депутатом Госдумы Андреем Альшевских.

Как сказано в документе, в исправительном центре будут числиться осужденные к принудительным работам, которые не предусматривают изоляцию. В связи с этим им будет разрешено не только встречаться с семьей, но и посещать ТЦ, магазины, медучреждения и другие общественные места.

"В основу данного наказания заложена цель ресоциализации и восстановления положительных социальных связей", - сказано в официальном ответе за подписью замначальника ГУФСИН Елены Закачуриной.

В свою очередь в мэрии Екатеринбурга в своем ответе сообщили, что ГУФСИН самостоятельно выбрал участок на улице Просторной, хотя ему предлагались и другие площадки для размещения исправцентра. На данный момент вопрос строительства находится на рассмотрении.

Напомним, что местные жители выступили против исправительного центра вблизи их домов, детского сада и школ. Екатеринбуржцы не в восторге, что им придется тесно соседствовать с гражданами, имеющими судимости. По их словам, ныне наказанный принудительными работами ранее вполне мог иметь судимости по более жестким статьям, что уже представляет опасность.

В конце сентября горожане устроили на Уктусе импровизированное собрание. Пришедшую на него пенсионерку Ирину Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию, где составили на нее административный протокол. Женщине вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". 11 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.