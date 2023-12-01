Уголовное дело в отношении директора "Порт Пермь" вернули прокуратуре

Дзержинский райсуд Перми вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего директора "Порт Пермь" Марека Кинцла, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) имущества организации на сумму более 1 млрд руб., сообщает "Ъ".

Вопрос о возвращении дела поставила председательствующая в процессе Наталия Старкова. По мнению суда, обвинительное заключение противоречит фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, есть основания для переквалификации действий Кинцла на более тяжкий состав — совершение растраты в составе организованной группы. Также суд считает, что нельзя рассматривать вменяемое ему деяние по выводу имущества, как совершенное в рамках единого умысла.

Напомним, по версии следствия, версии следствия, в 2009-2012 годах он дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юрлица, в том числе и иностранные. Речь идет о зданиях на территории площадки порта и земельных участках. Сам Марек Кинцл признал вину и заключил досудебное соглашение. При этом десятилетний срок давности привлечения подсудимого к ответственности истек.