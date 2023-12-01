ВОЗ прокомментировала вспышки микоплазменной пневмонии в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны.

"В настоящее время мы не рассматриваем их как имеющие пандемический потенциал", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Микоплазменная пневмония - это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах", - цитирует Харрис РИА Новости.

По ее словам, организация следит за ситуацией и предоставляет консультации по лечению.

Ранее во Франции заявили о "необычном всплеске" заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране на фоне сообщений о распространении пневмонии в КНР.

13 сентября Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что из-за отмены ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляции известных патогенов, таких как грипп и микоплазменная пневмония, в стране наблюдается рост респираторных заболеваний.

В конце ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая.

ВОЗ попросила разъяснений у китайских властей, поскольку нет ясности, связаны они случаи пневмонии с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или "с отдельными событиями".