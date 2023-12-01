01 Декабря 2023
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Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

В Кировской области появится временная профессия "мать первенца"?

Губернатор Кировской области Александр Соколов анонсировал введение региональной меры поддержки для рожениц первых детей. Им станут ежемесячно доплачивать до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону, то есть как бы платить зарплату, точнее, ту ее часть, которой недостает, если учесть средства, которые женщины получают в качестве федеральных и региональных мер поддержки.

Эта коснется матерей первенцев, которые проживают в Кировской области не менее полугода, чтобы избежать "туризма за выплатами" из других регионов. Но выплаты будут осуществляться только в течение 12 месяцев.

Как отмечает председатель регионального отделения Союза женщин России Ирина Морозова, рождение первых детей нередко откладывается из-за отсутствия постоянного дохода одного из супругов. Региональные власти решили преодолеть это препятствие и будут платить так, как если бы мать первенца работала. Фактически власти региона признают появление временной (на один год) профессии - мать первенца.

Как и с другими мерами поддержки, считается, что это повысит рождаемость. При этом в последние годы в стране сильнее всего упала рождаемость вторых детей, которые и являются наибольшим ресурсом для общего роста рождаемости. Однако власти Кирова пошли тем же путем, что и федеральные власти, - стимулировать рождаемость первых детей. Которая практически не поддается стимулированию.

На днях президент РФ Владимир Путин признал, что одними выплатами рождаемость не поднять.

Теги: мать, рождаемость, выплаты


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