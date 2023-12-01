Власти Екатеринбурга направят 7 млн рублей на перекачку воды из Челябинской области

Власти Екатеринбурга внесли изменения в муниципальную программу "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности" до 2025 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это сделано для предотвращения дефицита питьевой воды.

За счет внебюджетных источников финансирование программы увеличено почти на 7 млн рублей. Так мэрия пытается решить вопрос со снижением воды в Верхне-Макаровском водохранилище на реке Чусовой, используемого для водоснабжения Екатеринбурга. Как пояснили в администрации, недостающие объемы будут перенаправлены из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области.

В рамках программы планируется реконструкция и модернизация сетей водопровода и канализации, установка энергоэффективных светильников на промышленных площадках МУП "Водоканал". Также готовится комплексная модернизация Южной аэрационной станции, проведение инженерных изысканий для обустройства источника водоснабжения поселка Шувакиш и другие виды работ.

Напомним, этим летом в Екатеринбурге могли объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Планировалось выделить деньги на перекачку воды из Нязепетровского водохранилища, так как своей воды в Свердловской области стало не хватать.

Также режим повышенной готовности из-за ситуации с водой вводился в Первоуральске.