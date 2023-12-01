01 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

На Ямале мастер и бурильщик признаны виновными в гибели трех рабочих

В Пуровском районе мастер и бурильщик признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК России.

31 мая 2022 года на территории кустовой площадки месторождения в Пуровском районе работниками акционерного общества проводились ремонтные работы скважины. Бурильщик капитального ремонта скважин, являясь руководителем ночной смены бригады, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, после выполнения задания, полученного от мастера, покинул рабочую площадку не обеспечив герметизацию устья скважины. Доложив о проделанной работе мастеру, он сообщил ему о том, что устье скважины незагерметизировано.

Мастер по ремонту скважин коммерческой организации проигнорировал сообщенные бурильщиком данные, после чего выдал задание членам бригады продолжить работы. В утреннее время, в момент отсутствия контроля над скважиной кустовой площадки, устье которой оставалось незагерметизированным, произошел выброс нефтегазового флюида из скважины с образованием газо-паровоздушной смеси. Работники бригады предприняли попытку устранить аварию, однако произошло воспламенение газо-паровоздушной смеси. В результате пожара погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице.

Приговором суда виновным назначены наказания в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев одному и 1 год 8 месяцев другому, с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Теги: Рабочий, будильник, мастер, уголовное дело


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