ВС РФ решил, что с оценочными суждениями нужно быть осторожным

Оценочные суждения или отзывы, даже если они позиционируются как личные мнения человека, который их выражает, могут содержать утверждения о фактах, которые можно проверить. Об этом говорится в решении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) РФ, опубликованном на сайте инстанции в обзоре судебной практики.

Поводом стало дело, в рамках которого пациентка написала в интернете отрицательный отзыв о враче, после чего тот подал иск о защите чести и достоинства. Все предыдущие инстанции встали на сторону ответчика, указав на оценочный характер его суждений. Также истец не представил доказательств, подтверждающих, что эти сведения о враче распространяла именно ответчица. А эмоциональная составляющая спорного комментария не влияет на оценку размещенных на сайте сведений.

Однако ВС счел, что "выражение негативного отношения к нарушению другим лицом закона, к совершению им нечестного поступка, к нарушению деловой этики и т.д. может не исключать, а, напротив, содержать утверждение о том факте, по отношению к которому высказывается мнение". Иначе говоря, и субъективная оценка не исключает присутствия в ней утверждений о факте.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила решения судов низших инстанций и направила дело на новое рассмотрение.

Решение ВС может иметь последствия для регулирования высказывания людьми личного мнения.