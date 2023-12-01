Площадь пожара на "Садоводе" удвоилась

Площадь пожара на рынке "Садовод" удвоилась. Сейчас горит 600 квадратов площади, сообщает пресс-служба МЧС России.

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

В тушении смежных трехуровневых контейнеров применяют систему пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра". Это позволяет тушить возгорание в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь, и сокращает время тушения пожара.

К работам привлечено более 170 человек и 48 единиц техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что горит 350 квадратных метров торговых площадей в смежных трехуровневых контейнерах.

Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка.

Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.

Напомним, сообщалось, что загорелись торговые павильоны на 20-ой линии. Из здания идет густой дым. Пожару присвоен второй ранг.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар на крупном вещевом рынке "Темерник". Его удалось локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что торговцы мешали тушить огонь, пытаясь спасти свой товар.