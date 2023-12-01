Жителей Екатеринбурга просят не выходить на лед Исети

Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности выхода на лед городского пруда. В госинспекции по маломерным судам (ГИМС) заявили, что лед на Исети еще недостаточно прочный и не способен выдержать вес человека.

По словам старшего государственного инспектора Центра ГИМС Андрея Кустовлянкина, чьи слова цитируют "Вечерние ведомости", на городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод. Это район "Плотинки", "ДИВСа", Театра драмы и несколько других.

Сейчас толщина первого слоя льда на Исети составляет всего 8 см., а наледь сверху - 2 см. Екатеринбуржцам рекомендовано дождаться, когда толщина льда составит минимум 10 см, однако даже тогда лучше воздержаться от прогулок по замерзшим водоемам.

Ранее в ГИМС также рассказали, что делать если вы уже провалились под лед. В первую очередь нужно не паниковать, широко раскинуть руки и постараться грудью вылезти на край льда, после чего поочередно закинуть ноги. Путем переката откатиться от полыни и дальше двигаться в направлении, откуда пришли поскольку там лед уже выдержал вес вашего тела.