Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек

За полгода так называемого контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч человек и свыше 16 тысяч единиц вооружения. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит Telegram-канал министерства.

По его словам, российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях.

В ноябре Шойгу сообщил о попытках украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении, они не увенчались успехом. Министр заявлял, что потери ВСУ за месяц составили свыше 13 тысяч 700 человек, порядка 1800 единиц вооружения и военной техники.