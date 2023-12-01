01 Декабря 2023
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Фото: Департамент информационной политики губернатора

Гергиев возглавил Большой театр

Дирижер Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра. Об этом сообщает Telegram-канал российского Правительства.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. 

Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.

Ранее СМИ сообщили о возможной скорой отставке Урина. Forbes со ссылкой на источники в Мариинском театре пишет, что решение об отставке Урина было принято еще в начале нового театрального сезона в сентябре, "когда стало ясно, что никто из руководителей культурных институций, подписавших письмо против СВО, не сохранит свой пост до конца 2023 года". Урин был среди подписантов письма.

Говоря о назначении Гергиева, источники отмечали, что свой пост в Мариинском театре он не покинет: якобы, будет создана единая дирекция, которой будут подчинены Мариинский и Большой театры, а также еще несколько площадок.

Большой театр в Москве(2021)|Фото: Накануне.RU

Forbes пишет, что Гергиев хотел занять этот пост по крайней мере последние десять лет, и что такие же амбиции есть у ряда других культурных деятелей, например, у Николая Цискаридзе и Светланы Захаровой. Но при этом никто из них не может похвастаться эффективным менеджментом, в отличие от уходящего Урина.

Telegram-канал "Кровавая барыня", принадлежащий сетке Ксении Собчак, пишет, что Гергиев не особо хотел в Большой, поскольку ему хватает и Мариинского театра. "Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра. Договорились на определенных условиях (завуалированно, конечно): на реконструкцию старой сцены заложат очень большой бюджет", - пишет "Кровавая барыня".

Валерий Гергиев - 70-летний советский и российский дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

Герой Труда РФ (2013), народный артист РФ (1996), народный артист Украины (2004), заслуженный деятель Казахстана (2011), трёхкратный лауреат Государственной премии РФ (1993, 1998, 2016), премии Президента РФ (2002), премии Правительства РФ (2015). Артист ЮНЕСКО во имя мира (2003). Почётный консул Люксембурга в Санкт-Петербурге (2009—2022).

Главный дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра (2015—2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007—2015). Декан факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Председатель Всероссийского хорового общества.

Имеет гражданство Нидерландов.

Теги: большой театр, валерий гергиев


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