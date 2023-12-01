01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Боец СВО из Нижнего Тагила получил выплату за ранение только спустя год

Участник специальной военной операции из Нижнего Тагила, которому почти год не производилась выплата за боевое ранение, наконец, получил деньги. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
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Как признался он в своем Telegram-канале, это была самая запутанная история, с которой ему довелось разбираться по теме СВО.

"Причина в том, что пока наш герой лечился, его воинскую часть расформировали, а потом расформировали еще и новую часть. Все это усложнило документооборот, растянуло его во времени. Плюс никто не отменял эксцесс исполнителя", - отметил Иванов

Он поблагодарил органы военной прокуратуры и Министерство обороны, с помощью которых раненый боец получил то, что полагается ему по закону. Депутат добавил, что сейчас решается вопрос с выплатой за ранение участнику СВО из Асбеста, где похожий случай.

Ранее Максим Иванов рассказывал о семье погибшего в ходе СВО уральца, которая восемь месяцев не может получить положенную выплату за Орден Мужества.

Теги: выплата, СВО, Нижний Тагил


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