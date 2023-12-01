01 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор открыл Тюменский экспортный форум-2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл Тюменский экспортный форум-2023, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Отдельно глава региона поприветствовал гостей — членов делегаций из пяти государств мира.

Александр Моор отметил, что в связи с геополитическими условиями последних лет в Тюменской области определили новые векторы развития регионального экспорта, укрепили существующие и установили новые внешнеэкономические связи.

"Только в этом году при участии Правительства области, нашего регионального Центра поддержки экспорта, Торгово-промышленной палаты было проведено более 30 совместных мероприятий с нашими партнерами из стран Азии, Ближнего Востока. Буквально вчера наша делегация вернулась из Египта", - подчеркнул он.

Напомним, Тюменский экспортный форум - это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Участие полезно как действующим экспортерам, так и тем, кто только готовится выйти на международный рынок.

Всего на полях форума работают более 40 профильных экспертов.

Основные площадки: пленарная сессия "Экспортный горизонт от Азии до Африки", молодежная сессия "Поворот на Восток: развитие кадрового потенциала", мастер-класс "Современная бизнес-этика Китая", биржа деловых контактов, мастер-класс "Экспорт без границ. Секреты легкого старта", Африка: тенденции развития российско-африканских отношений.

Теги: Александр Мотор, Тюменский экспортный форум


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