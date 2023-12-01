Минюст требует ликвидировать просемейную организацию "Иван Чай"

Минюст организовал внеплановую проверку просемейной организации "Иван Чай" по заявлению уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и проректора МГИМО Сергея Шитькова. Об этом сообщает сама организация.

В ходе проверки Минюст сделал вывод, что деятельность организации противоречит ее уставу и ведется с нарушением территориального подчинения. На основании этого был подан иск в суд о ликвидации.

"Иван Чай" известен своей консервативной повесткой, борьбой за традиционные ценности, против ювенальных технологий, принудительной ковид-вакцинации, безудержной цифровизации и дистанта в образовании и др. Это одна из немногих традиционалистских организаций, официально зарегистрированных в Минюсте, отмечают в организации, где подозревают чей-то политический заказ на ликвидацию.

"Странно другое. Только что на съезде Всемирного Русского Народного Собора с участием Президента и Патриарха прозвучали все тезисы, которые отражены в деятельности организации. Это подтверждают даже либералы. Минюст за кого?" - говорится в заявлении.

Так, "Иван Чай" давно выступает против абортов, содомской идеологии, членства в ВОЗ и других сомнительных организациях. Многие из инициатив поддерживаются на государственном уровне. Если организацию запретят, то "Иван Чай" продолжит деятельность как движение, обещают там.

Журналистка и ведущая Анна Шафран пишет, что обеспокоена нападками на "Иван Чай".

"Это настоящие патриоты. Все, что они делают, полностью соответствует направлениям государственной политики, обозначенных президентом России на недавнем Всемирном Русском Народном Соборе. Все-таки либеральные последствия в нашем "глубинном государстве" очень сильны. Больше ничем нельзя объяснить эту борьбу чиновников среднего звена против патриотической и консервативной общественности", - написала Шафран.