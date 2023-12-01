Аналитики СДЭК обвинили погоду в задержке посылок

Аналитики СДЭК обвинили зиму в задержках с доставками посылок. Руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов рассказал Накануне.RU, как снегопад может отразиться на доставке товара и какие убытки при этом несут компании.

Ежегодно сильные снегопады и ледяной дождь создают проблемы не только жителям городов, но и логистическим компаниям. Погодные условия способны не только задержать посылку в пути на 1-2 дня, но и увеличить ее стоимость для перевозчика. Чтобы доставить заказ вовремя многим приходится повышать ставку курьерам, увеличивать время доставки или передоговариваться с клиентами на другой день. Однако, чем больше таких случаев, тем хуже для продавца.

"Есть еще вариант избежать ситуации, когда товар на складе так и не дождался своего курьера — это предложить клиенту доставку до ближайшего ПВЗ. Такая практика позволяет выдержать сроки, но мы не рекомендуем ее применение, из-за этого теряется доверие клиентов. Когда происходят резкие погодные изменения — ливни, снегопады, ледяные дожди — мы всегда планируем больше смен для курьеров и, соответственно, расширяем штат более чем на 80%, чтобы точно не доводить до ситуации, когда посылка остается недоставленной" — отметил Николай Пахомов.

Как правило, основные траты российских логистических компаний направлены на повышение ставки курьерам за меньшее число заказов. Только за один день непогоды курьеры теряют не менее 20% в производительности.

Напомним, что уже на этой неделе синоптики обещали "температурные качели" в Свердловской области. А начиная со следующей, в уральском регионе ожидаются аномальные морозы. Особенно ощутимы они будут для жителей Свердловской области, где температура может опуститься до минус 37 градусов.