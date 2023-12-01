На севере Свердловской области похолодает до -37 градусов

Синоптики предупредили об аномальных морозах в уральском регионе. Больше всего их ощутят на себе свердловчане.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, начиная с 6-7 декабря в Свердловской области, Пермском крае, в Курганской области и на севере Челябинской области с большой вероятностью можно ожидать аномально холодную погоду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9-15 градусов.

"В Свердловской области в период 7-10 декабря температура по предварительному прогнозу ночью -27-32 градуса, на севере до -37 градусов. Днем -21-26 градусов, местами -32 градуса. Осадков в этот период не ожидается", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В ближайшие дни, 2-6 декабря, через Урал пройдут два циклона. Ожидаются снегопады, а высота снежного покрова повысится на 10-20 см.

Напомним, что на этой неделе синоптики обещали "температурные качели" в Свердловской области.