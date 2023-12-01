01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Полиция задержала четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области

Полицейские задержали четырех человек, которых подозревают в похищении 8-летней девочки в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые - трое мужчин и женщина - были задержаны сегодня утром в деревне Касьяново, написала она в Telegram-канале. Следственный комитет будет ходатайствовать об их аресте. Всех четверых подозревают в похищении и вымогательстве.

Девочку спустя сутки нашли в Тульской области. Ее обнаружил житель деревни Таратухино, пишет Baza. Похитители просто высадили девочку, она дошла до ближайшего дома.

Напомним, ученица второго класса пропала по пути из школы домой в городе Козельск. Девочка попрощалась со сверстниками, когда ей оставалось идти до дома примерно 700 метров. Спустя минут 40 девочке позвонила ее мать, однако телефон был выключен. Позже женщине поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет. Мама ребенка обратилась в полицию.

Теги: похищение, девочка, калужская область, выкуп


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