К месту пожара на "Садоводе" выдвинулась лаборатория для замеров воздуха

Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 350 квадратных метров, сообщает МЧС России. К месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.

По уточненной информации, горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. На тушении задействованы более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. Эвакуированы 350 человек

Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка.

Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.

Ранее сообщалось, что загорелись торговые павильоны на 20-ой линии. Из здания идет густой дым. Пожару присвоен второй ранг.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар на крупном вещевом рынке "Темерник". Его удалось локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.

Сообщалось, что торговцы мешали тушить огонь, пытаясь спасти свой товар.