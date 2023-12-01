Прямая линия губернатора Тюменской области в 2023 стала самой продолжительной и активной

Прямая линия губернатора Тюменской области в 2023 стала самой продолжительной и активной. В информационном центре Правительства Тюменской области подвели предварительные итоги прямой линии.

Главе региона поступило более 1 900 обращений. Время общения в прямом эфире стало самым продолжительным и составило 1 час 45 минут. Были даны ответы на треть поступивших обращений. В эфире прозвучало 47 вопросов (по ним пришло 671 обращение, это 34,3% от общего количества). Все, кому не успели ответить в прямом эфире, все равно получат ответы на свои обращения. Непосредственно во время самого эфира обсудили многое - ЖКХ, дороги, социальную сферу, медицину, спорт.

В частности, глава региона в ходе прямой линии рассказал о том, что правительство области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги.

"Жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, из бюджета за жителей в части теплоснабжения оплачивается около 20%, в части водоснабжения – более 20%. Несмотря на сложности с формированием доходной части бюджета, мы оставляем эту часть затрат", - заявил губернатор.

Моор также прокомментировал перебои электроснабжения в дачных кооперативах Тюмени и Тюменского района и обозначил алгоритм решения.

Была затронута тема газификации: порядка 200 километров газовых сетей планируется построить в Тюменской области в 2023 году – это даст возможность для подключения к газу более 4 000 домов

Также глава региона рассказал тюменцам о том, что сделано по итогам прошлых прямых линий. В Ялуторовске в этом году запустили путепровод. В Тюмени на объездной сдали надземный пешеходный переход в районе ЖК "Колумб", построили школы, детские сады, поликлиники и ФАПы, о которых просили жители региона.

Отметим, что ряд проблем был решен прямо во время прямого эфира. Так, в Тобольске и Тобольском районе в межсезонье, когда паром уже не ходит, а лед еще не встал, будет курсировать судно на воздушной подушке. Средства на его покупку выделят из областного бюджета.