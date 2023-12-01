01 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: В. Н. Горелых

В МВД рассказали, за что сидел уралец, стрелявший в студента УрФУ

После задержания екатеринбуржца, сознавшегося в стрельбе в студента УрФУ, выяснились подробности о его ранних судимостях. Подробнее об итогах допроса рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Подозреваемого удалось вычислить "по горячим следам" - им оказался ровесник пострадавшего и местный житель 2001 г.р., имевший три судимости - в 2018, 2019 и 2020 годах. Как оказалось, ранее он был осужден за кражи, разбой и половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья.

подозреваемый в стрельбе в студента УрФУ(2023)|Фото: В. Н. Горелых

"На память о зоне на своем теле сделал несколько татуировок, одна из них – в виде большой розы на руке. При задержании сопротивление сыщикам не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего студента. В настоящее время представители МВД отрабатывают задержанного подозреваемого на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям на территории Екатеринбурга", - рассказал Горелых.

татуировка подозреваемого в стрельбе в студента УрФУ(2023)|Фото: В. Н. Горелых

Он также добавил, что на вопрос, смог бы тот снова открыть стрельбу по людям, задержанный ответил отрицательно. Причиной тому стали последствия в виде дезинформации в ряде СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали о стрельбе из травматического оружия, в то время как на самом деле парень воспользовался пневматическим пистолетом. "Ствол" после разборки был спешно сдан в один из екатеринбургских ломбардов.

Ранее сообщалось, что выстрел подозреваемый произвел в трамвае, однако согласно материалам уголовного дела, о которых сообщает СКР, фигурант находился у дома по проспекту Ленина, 51.

Напомним, после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад по ситуации. Глава федерального ведомства хочет знать о предварительных и окончательных результатах расследования данного дела.

Теги: МВД, УрФУ, студент, задержание, стрельба, подозреваемый


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