01 Декабря 2023
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Фото: avo.ru

Добрый форум 2.0 собрал волонтеров со всей Владимирской области

Второй год подряд Министерство образования и молодёжной политики и Ресурсный центр поддержки добровольчества Владимирской области проводят главное волонтёрское событие года – Добрый форум.

В этом году на него в Ковров приехали более 150 добровольцев со всего региона, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

добрый форум, зрительный зал(2023)|Фото: avo.ru

Для них была организована насыщенная программа из образовательных лекций, мастер-классов, панельных дискуссий и полезных дел. Так, 30 ноября ребята помогали в акушерском корпусе Ковровской многопрофильной городской больницы № 1, в КГТА и штабе ГО и ЧС. Также в течение трёх дней волонтёры подводили итоги уходящего года, формировали приоритеты развития добровольчества на 2024 год и заряжались положительными эмоциями.

добрый форум(2023)|Фото: avo.ru

«Рада, что с каждым годом всё больше жителей региона становятся добровольцами, уже почти 20 тысяч владимирцев системно вовлечены в эту благородную деятельность. Общий охват добровольческими проектами и инициативами у нас в регионе достиг 200 тысячного порога. От всего сердца поздравляю всех с приближающимся Днём добровольца! Давайте и дальше вместе делать добрые дела!» – обратилась к участникам форума заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.

добрый форум, зрительный зал(2023)|Фото: avo.ru

Теги: Добрый форум 2.0, волонтеры, образовательные лекции


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