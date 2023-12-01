01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков: Москва продолжит контакты для освобождения остающихся в заложниках в Газе россиян

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа.

"Мы бы, конечно, предпочли видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы",- заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что это было бы "более целесообразно с учетом размеров гуманитарной катастрофы в Газе и с учетом незавершенности процесса освобождения заложников", передает РИА Новости.

Песков добавил, что, несмотря на возобновление боев, Москва продолжит контакты со сторонами для освобождения остающихся в заложниках граждан России.

Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа.

Сообщалось, что израильские истребители наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в анклаве.

Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории.

Теги: песков, сектор газа, заложники, израиль


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