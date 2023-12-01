Пансионат долечивания онкобольных детей при ОДКБ, который стал подарком уральских благотворителей к 300-летию Екатеринбурга, принял первых пациентов

01 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Пансионат долечивания онкобольных детей при ОДКБ, который стал подарком уральских благотворителей к 300-летию Екатеринбурга, принял первых пациентов

Сегодня в пансионат с визитом приехал Александр Румянцев — президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Вместе с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и главным врачом ОДКБ Олегом Аверьяновым академик РАН лично познакомился с медицинским центром. 

«Екатеринбург — это лидер, лучший центр среди регионов России. Здесь проводят все виды лечения, включая трансплантацию. Открытие пансионата резко расширяет возможности для пациентов, которые будут жить здесь. Достаточно будет просто спуститься, чтобы получить все виды лекарственной помощи, консультации. Здесь же доступны лабораторная диагностика, все методы: визуализация, контроль. Это общемировая тенденция, и я рад, что Урал обогатился новыми условиями для оказания помощи пациентам», — поделился Александр Румянцев. 

онкодиспансер, больница(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

стиральные машины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

оборудование для онкодиспансера(2023)|Фото:пресс-служба фонда святой Екатерины

Одним из первых, кто переехал из больничной палаты в домашние условия пансионата, стал Максим Сысолятин. В январе 2023 года он заболел острым миелобластным лейкозом, уже прошел через трансплантацию костного мозга. 

В двухместной палате Максим находится с мамой, которая помогает сыну в бытовых моментах, готовит еду. Рядом с кроватью стоит ноутбук, который Максим больше использует для серфинга и игр, но цели на будущее у него уже четко определены. После выздоровления он вернется в колледж, где учится на электромонтера. 

«Мы испытываем большую радость от того, что проект наконец-то зажил полной жизнью, задышал полной грудью. Мы видим здесь пациентов, которые находятся со своими родителями в уютных комнатах, врачи в любой момент имеют к ним доступ. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, я считаю, мы выполнили», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. 

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Строительство взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский, директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер, председатель фракции «Единая Россия» в городской думе Алексей Вихарев и президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Теги: пациенты, фонд святой екатерины, 300-летие екатеринбурга, александр андреев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети