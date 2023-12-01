Пансионат долечивания онкобольных детей при ОДКБ, который стал подарком уральских благотворителей к 300-летию Екатеринбурга, принял первых пациентов

Сегодня в пансионат с визитом приехал Александр Румянцев — президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Вместе с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и главным врачом ОДКБ Олегом Аверьяновым академик РАН лично познакомился с медицинским центром.

«Екатеринбург — это лидер, лучший центр среди регионов России. Здесь проводят все виды лечения, включая трансплантацию. Открытие пансионата резко расширяет возможности для пациентов, которые будут жить здесь. Достаточно будет просто спуститься, чтобы получить все виды лекарственной помощи, консультации. Здесь же доступны лабораторная диагностика, все методы: визуализация, контроль. Это общемировая тенденция, и я рад, что Урал обогатился новыми условиями для оказания помощи пациентам», — поделился Александр Румянцев.

Одним из первых, кто переехал из больничной палаты в домашние условия пансионата, стал Максим Сысолятин. В январе 2023 года он заболел острым миелобластным лейкозом, уже прошел через трансплантацию костного мозга.

В двухместной палате Максим находится с мамой, которая помогает сыну в бытовых моментах, готовит еду. Рядом с кроватью стоит ноутбук, который Максим больше использует для серфинга и игр, но цели на будущее у него уже четко определены. После выздоровления он вернется в колледж, где учится на электромонтера.

«Мы испытываем большую радость от того, что проект наконец-то зажил полной жизнью, задышал полной грудью. Мы видим здесь пациентов, которые находятся со своими родителями в уютных комнатах, врачи в любой момент имеют к ним доступ. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, я считаю, мы выполнили», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Строительство взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский, директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер, председатель фракции «Единая Россия» в городской думе Алексей Вихарев и президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.