Суд рассмотрит дело о "пьяной езде" бывшего мэра ХМАО в середине декабря

Дело об административном правонарушении бывшего главы Березовского района Павла Артеева об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения будет рассмотрено 18 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Материалы об административном правонарушении поступили в судебный участок №1 Березовского судебного района ХМАО-Югры. Артеева обвиняют в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования).

Напомним, 28 ноября чиновник признался в социальных сетях, что в ночь с 24 на 25 ноября в Березово он управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мэра задержали полицейские.

По данным СМИ, глава района не справился с управлением и совершил выезд в кювет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, после чего сотрудником полиции было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, где в присутствии дежурного врача от прохождения освидетельствования также отказался. На него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

После этого мэр ушел в отставку и сейчас займет должность топ-менеджера "Юграэнерго".