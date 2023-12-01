В Сургуте забил "гейзер", дорогу залило водой

В Сургуте произошел потоп на ул. Геологическая. Там забил "гейзер", дорогу залило водой, сообщает telegram-канал "Осторожно | Югра".

В "Горводоканале" сообщили, что 1 декабря на пересечении улицы Геологическая и проспекта Пролетарского, в районе ТЦ "Гера" произошел срыв запорного клапана пожарного гидранта. Причины технологического сбоя устанавливаются.

Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть. На место происшествия немедленно выехали бригады "Водоканала". Выброс воды остановлен.

В настоящий момент с проезжей части и пешеходной зоны убирается вода. Дополнительно открыты ливнеприемники. Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды. Ведутся восстановительные работы.