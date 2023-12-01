Пермский "курьер" получил 5 лет колонии за обман пожилых свердловчан

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю Пермского края. Он был так называемым "бегунком" у мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сообщники пермяка звонили пожилым жителям Краснотурьинска. Изменяя голос, они представлялись пенсионерам их близкими родственниками или знакомыми. Далее аферисты вводили свердловчан в заблуждение о виновности их родных в ДТП и требовали деньги, чтобы "решить вопрос".

Пермяк, выполняя роль "курьера", забирал приготовленные пенсионерами средства. Часть он оставлял себе в качестве "вознаграждения", а остальную сумму перечислял соучастникам. В итоге "курьер" был задержан. Всего злоумышленник успел забрать у пожилых уральцев более 1 млн рублей.

Краснотурьинский городской суд Свердловской области назначил пермскому "бегунку" 5 лет колонии общего режима. Также он оштрафован на 200 тысяч рублей.