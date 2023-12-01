01 Декабря 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

С учётом лучших пилотных практик Владимирская область совершенствуют механизмы поддержки инвесторов

Накнануне первый заместитель Губернатора Александр Ремига провёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата во Владимирской области. В мероприятии приняли участие руководители региональной Торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов, областных отделений организаций «ОПОРА РОССИИ» Александр Захаров и «Деловая Россия» Александр Субботин, представители предприятий Владимирской области.

Как отметил первый заместитель Губернатора, привлечение инвестиций является одним из ключевых условий роста экономики. За последние годы Правительство России запустило целый ряд перспективных инициатив и механизмов, в том числе систему поддержки новых инвестпроектов в субъектах Российской Федерации «Региональный инвестиционный стандарт».

С учётом лучших практик пилотных территорий Владимирская область успешно внедрила все элементы Стандарта: создала региональное Агентство экономического развития, Совет по улучшению инвестиционного климата, ввела в эксплуатацию Инвестиционную карту, утвердила Инвестиционную декларацию, алгоритмы действий инвестора при получении земельных участков, подключении к инженерным сетям, обеспечении транспортной инфраструктурой, выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, регистрации объектов.

«Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата на постоянной основе мы проводим оптимизацию элементов Стандарта. По итогам его внедрения Правительство Российской Федерации предоставило Владимирской области 180 млн рублей в виде дотации на частичную компенсацию выпадающих доходов областного бюджета от применения инвестиционного налогового вычета. Эти средства по распоряжению Губернатора Александра Авдеева будут направлены на развитие других сфер», – отметил Александр Ремига.

Коллаж, экономика, промышленность, рост(2022)|Фото: Накануне.RU

По состоянию на ноябрь этого года областное Агентство экономического развития сопровождает 81 инвестпроект на сумму более 101 млрд рублей. «С 1 января 2023 года в регион привлечено 38 инициаторов инвестиционных проектов в соответствии с заключёнными соглашениями о сопровождении по принципу «одно окна». Объём запланированных инвестиций превышает 41 млрд рублей, должно быть создано более 5000 новых рабочих мест», – подчеркнул директор Агентства Максим Никеров.

В рамках заседания также обсуждались вопросы совершенствования действующих механизмов поддержки с учётом требований Инвестиционного стандарта, которые могут обеспечить максимальное вовлечение в процесс всех заинтересованных лиц, включая представителей бизнеса и общественных объединений, а также муниципальных образований.

Теги: поддержка инвесторов, инвестиционный стандарт, александр авдеев,


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