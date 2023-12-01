В Сургуте будут судить водителя, сломавшего нос школьнику

37-летний водитель пассажирского автобуса, сломавший нос 16-летнему подростку, предстанет перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве пояснили, что расследование уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Главе ведомства Александру Бастрыкину был представлен доклад о результатах следствия.

Напомним, днем 9 сентября водитель автобуса на остановке "42 микрорайон" вступил в конфликт с подростком, вышел из транспорта и избил его. В результате у молодого человека был закрытый перелом костей носа.