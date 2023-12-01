01 Декабря 2023
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Общество
Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" уличили в навязывании платных допуслуг

Компанию "Уральские авиалинии" обвинили в навязывании дополнительных платных услуг клиентам без их ведома. Как оказалось, при покупке билетов автоматически ставилась галочка на приобретение страховки, врача онлайн и питании, однако ничего из этого покупатель якобы так и не получал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, истцом выступило управление Роспотребнадзора по Астраханской области, к которому поступило информационное письмо Центробанка РФ. Чтобы проверить сведения о навязывании услуг, ведомство провело контрольную закупку авиабилетов на официальном сайте перевозчика. Был выбран тариф "Промо", который предполагал перелет без питания, информация о дополнительных платных услугах отсутствовала. Однако, уже при оформлении билета, без согласия покупателя, автоматически подключались дополнительные платные услуги.

"Появлялось информационное окно "Дополнительные услуги", и там всплывала информация о допуслугах: страховании, враче онлайн и питании. То есть авиакомпания в одностороннем порядке изменяла условия договора", - пояснили в пресс-службе суда.

Более того, после оформления билета пассажир не получал никакой информации о приобретенных услугах и том, как ими можно воспользоваться: ни названия страховой компании, ни ее местоположения или контактов, ни самого договора страхования. Не было предоставлено и право выбора иных страховых организаций, как и сведений об условиях оказания услуги "врач онлайн".

Октябрьский районный суд Екатеринбурга, куда изначально и обратился истец, просили обязать "Уральские авиалинии" прекратить противоправные действия и донести решение суда до общественности через СМИ, однако суд в этом Роспотребнадзору отказал. Тогда дело перешло в Свердловский областной суд, который уже встал на сторону истца и пассажиров.

"Автоматическое согласие при оформлении авиабилетов дистанционным способом на приобретение допуслуг и при этом невозможность понять, что ты приобретаешь, вводят потребителя в заблуждение при заключении сделок. Это приводит к нарушению его прав и законных интересов. Проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным, осознанным и свободным выражением им желания заключить договор, даже несмотря на то, что гражданин может отказаться от услуги", - пояснили в пресс-службе суда.

Теги: Уральские авиалинии, суд, допуслуги, авиабилет


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