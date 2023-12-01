Пожар начался на рынке "Садовод" в Москве

В Москве начался пожар на рынке "Садовод". Как сообщает Baza, горят торговые павильоны на 20-ой линии. Из здания идет густой дым, пишет Telegram-канал.

По данным Mash, людей эвакуируют. Предварительно, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар на крупном вещевом рынке "Темерник". Его удалось локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.

Сообщалось, что торговцы мешали тушить огонь, пытаясь спасти свой товар.