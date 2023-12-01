В Лиманском районе Астраханской области в естественную среду обитания выпустили 220 особей утки кряквы

Выпуск пернатых прошел на ильмене Сухота недалеко от села Бударино в Лиманском районе.

Птиц вырастили на дичеферме «Фазанарий» в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области», сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

В течение ближайших недель сотрудники дичефермы будут тщательно следить за адаптацией уток в новых условиях естественной среды, а также осуществлять подкормку. С этой целью в окрестностях ильменя будут обустроены подкормочные площадки.

В этом году в рамках государственной программы совместно с охотпользователями всего выпущено в естественную среду обитания 12 тысяч уток и 475 фазанов. А за последние 5 лет в регионе отправлено более 37 тысяч уток и фазанов.