В Сургуте начальник отдела по борьбе с наркотиками осужден за разглашение гостайны

Начальник отдела по борьбе с наркотиками полиции Сургута Александр Обухов получил год лишения свободы условно за разглашение гостайны, сообщает NEFT со ссылкой на свой источник.

В личной беседе Обухов хвастался перед знакомыми информацией о фигурантах различных уголовных дел. Эта информация находилась под государственной тайной.

Сообщается, что 43-летний Обухов — опытный полицейский. В 2009 году он признавался лучшим сотрудником подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в УМВД по Сургуту. Теперь мужчина по приговору суда год не сможет работать в госорганах.