01 Декабря 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

В стекольной отрасли Владимирской области планируется развивать партнерство с китайскими партнерами

В ходе состоявшейся накануне  пресс-конференции первый заместитель Губернатора Александр Ремига рассказал об итогах рабочей поездки делегации Владимирской области под руководством Александра Авдеева в Китайскую Народную Республику.

В рамках визита изучались возможности сотрудничества с КНР в сфере производства импортозамещающей продукции, модернизации профильных производств в  регионе, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Интересны вопросы поставок оборудования для стекольной промышленности, развития инструментария и компетенций в этой сфере. А также реализация в нашей области новых инвестиционных проектов. Один из них связан с производством специального огнеупорного кирпича, применяемого в стекольной отрасли. Теперь ждём ответного визита китайской делегации для следующего этапа переговоров. Стекольная промышленность – один из наших приоритетов, мы понимаем, как решать задачи по развитию отрасли, как привлекать туда инвестиции», – отметил Александр Ремига.

В Гусь-Хрустальном развивается стекольный кластер. Там сосредоточены уникальные компетенции – образовательные, кадровые, научно-производственные. Они позволяют оперативно подстраиваться под нужды рынка и занимать вакантные ниши. Взаимодействие с КНР может придать дополнительный импульс развитию кластера.

александр ремига(2023)|Фото: avo.ru

Ещё одно перспективное направление для совместной работы с китайскими партнёрами – реализация в нашем регионе инвестпроекта в области производства карбоновых изделий.
Делегация из КНР планирует принять участие в мероприятиях Владимирского инвестиционного конгресса, который состоится 7 – 8 декабря в Суздале.

 

Теги: александр авдеев, китайские партнеры, стекольная отрасль, инвестиционный конгресс


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