Житель Рязани задержан по подозрению в атаках на военный аэродром и железную дорогу

Россиянина, завербованного военной разведкой Украины, задержали за совершение терактов, сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, задержанный - житель Рязанской области, имеющий гражданство России и Италии.

Подозреваемого установили при проведении расследования уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства на перегоне в Рязанской области.

Кроме того, по данным ФСБ, 20 июля по заданию куратора задержанный изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево".

В ходе допроса задержанный признался, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Он прошел диверсионную подготовку в Латвии и в марте вернулся в Рязань.

Напомним, 11 ноября пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что на перегоне Рыбное – Блок пост в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста