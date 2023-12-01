Расследование покушения на студента в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на убийство студента в Екатеринбурге.

Напомним, 30 ноября неизвестные устроили конфликт с молодым человеком, в итоге один из них выстрелил в парня из травматического пистолета. Раненому потребовалась медицинская помощь. Сообщалось, что пострадавший оказался студентом Уральского федерального университета.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад по ситуации. Глава федерального ведомства хочет знать о предварительных и окончательных результатах расследования данного дела.

Ранее сообщалось, что напавших на студента УрФУ удалось задержать. Оказалось, что оба уже были судимы, а один из них не пробыл на свободе и полугода.