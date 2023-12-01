Анна Шафран о запрете ЛГБТ*: "Год назад мы даже не могли такое представить"

В Екатеринбурге проходят "Рождественские чтения", которые посетила член Совета по внешней и оборонной политике, ведущая телеканала "Спас", руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анна Шафран, передаёт корреспондент Накануне.RU. Она заявила, что запрет ЛГБТ* означает, что страна "просыпается":

"Мы просыпаемся. Буквально вчера Верховным судом было принято долгожданное, в общем-то, решение – суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России. Конечно же, реакция последовала мгновенно, но мы должны зафиксировать для себя тот факт, что это не режим "закручивает гайки", а это Россия ставит четкий заслон на пути деструктивных явлений, которые разлагали наше государство на протяжении последних 30 лет".

Однако мы остаёмся лидерами по количеству абортов, напомнила Шафран: "У нас в год 1,8 млн абортов. Мы убили город детей, по населению такой же большой город, как Екатеринбург". Шафран напомнила, что мы находимся в демографическом кризисе: "Может ли страна победить, если она убивает детей?"

Кроме того, по ее словам, Россия находится на первом месте по разводам, и эту пропасть необходимо преодолеть.