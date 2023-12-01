01 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин: Астраханская область продолжит укреплять отношения с Азербайджаном

Делегация из Азербайджанской Республики под руководством главы исполнительной власти Апшеронского района Абдина Фарзалиева прибыла в Астрахань с рабочим визитом.

На рабочей встрече с губернатором региона Игорем Бабушкиным стороны подвели итоги празднования в регионе 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В рамках празднования в Астраханской области провели научные и бизнес-конференции, телемосты, молодежные встречи и концерты. Сегодня участникам мероприятий — школьникам, учителям, вузам и творческим коллективам Астрахани — вручат почетные награды.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

«Азербайджанская Республика — не только наш стратегический партнер, но и близкий друг. Особое внимание уделяем партнерству с Апшеронским районом, с которым сотрудничаем в сферах сельского хозяйства, образования и молодежной политики», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, азербайджан, делегация


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