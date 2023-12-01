Частные клиники Липецкой области не будут проводить аборты

Частные клиники Липецкой области не будут оказывать услуги по прерыванию беременности. Такое соглашение подписано в управлении здравоохранения региона, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова.

Теперь аборты смогут проводить только государственные больницы. По мнению областных властей, в таких клиниках рожениц будут отговаривать от процедуры, сообщает РИА Новости.

"Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют", — добавила Белоглазова.

Ранее ряд регионов принял областные законы о запрете склонения к прерыванию беременности. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в парламент региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты.

Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.

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