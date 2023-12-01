Генконсульство Германии прекратило работу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге закрылось генеральное консульство Германии. Об этом говорится на сайте городского консульства.

"Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация в Новосибирске и Калининграде.

Напомним, что генконсульство в Екатеринбурге прекратило прием заявлений и выдачу виз еще в конце мая. Это связано с решением российских властей к концу текущего года сократить количество сотрудников немецких учреждений в стране до 350 человек