Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об обнаружении в западной части акватории Черного моря безэкипажного катера ВМС Украины.

"Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что безэкипажный катер следовал в направлении Крымского полуострова.

22 ноября Минобороны сообщало, что в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Кроме того, в тот же день средствами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника над территорией Крыма.