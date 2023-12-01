Сургутский район лучший в Югре в части поддержки НКО и социальных предпринимателей

Сургутский район признан лучшей территорией Югры по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социальных предпринимателей в 2022 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в соцсетях глава района Андрей Трубецкой, муниципалитет передал НКО и бизнесу на аутсорсинг 13,2% услуг - больше, чем другие территории округа. В деньгах это свыше 300 млн рублей. В этом году финансирование получили 16 НКО муниципалитета.

"Сегодня в реестре наших партнеров 159 некоммерческих организаций, готовых взять на себя многие образовательные, спортивные, оздоровительные услуги. Каждый год база поставщиков социальных услуг пополняется новыми НКО – не без помощи Сургутского района, где для такого рода организаций действует несколько видов поддержки", - прокомментировал Андрей Трубецкой.

Один из таких примеров - имущественная поддержка - НКО могут взять в аренду муниципальные площади всего за один рубль. Таких объектов в поселениях Сургутского района - 19, в пользовании у НКО и бизнеса находится 16 помещений. Они оплачивают только коммунальные услуги, кроме того, требования к арендодателям минимальные: отсутствие задолженности по налогам и регистрация в Сургутском районе.

Другой пример поддержки - конкурс на грант главы Сургутского района. В этом году финансирование получили 16 НКО на общую сумму в 11,3 млн руб. Районные социально ориентированные некоммерческие организации ежегодно выигрывают губернаторские и президентские гранты – в этом году это 16,5 млн рублей. С составлением заявок, подготовкой документов им помогает "Ресурсный информационный центр Сургутского района". Только в этом году его специалисты провели более 500 консультаций по различным вопросам.

Андрей Трубецкой подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с НКО район получает множество достойных проектов, такие как лагерь "Кар-Тохи". Навыки будущего" в Русскинской – его вот уже несколько лет организует и проводит на базе школы-интерната поселения "Среда развития", занятия по грепплингу, которые в Сургутском районе организовали центр гражданского и патриотического воспитания молодежи "Пересвет", а также центр раннего развития "Умка".