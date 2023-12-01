01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Легойда: "Учителя начальной школы – основа культурного кода России"

Культура – это память, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на Рождественских чтениях в Екатеринбурге, и основы культурной идентичности закладываются ещё в детстве. Поэтому он особо отметил роль учителей младшей школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Также он сказал, что церковь не зря получила икону "Троица" Андрея Рублева и он не согласен с тем, что это катастрофа для культуры: "Катастрофа это когда люди смотрят на произведение искусства и не понимает смыслов, вот это катастрофа".

митрополит Евгений, Владимир Легойда на Международных Рождественских образовательных чтениях(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Владимир Легойда, образование, культура, Рождественские чтения,


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