01 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Югорчане подозревают, что у мигранта накачавшего несовершеннолетнюю наркотиками, был сообщник

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно вмешался в ситуацию с мигрантом, которого подозревают в интимной связи с несовершеннолетней, а также в склонении ее к употреблению запретных веществ.

Югорчане предполагают, что у подозреваемого был сообщник.

В соцсетях люди пишут о несогласии с ходом расследования уголовного дела и считают, что не все лица, причастные к совершению преступления, задержаны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину провести служебную проверку по опубликованной информации и представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сообщалось, что к местным активистам за помощью обратилась мать подростка. По ее словам, девушка была в депрессии после смерти отца и расставания с парнем и сбежала из дома. Неадекватным состоянием несовершеннолетней якобы воспользовался уроженец Средней Азии. Она три дня провела у него в квартире, якобы употребляла синтетический наркотик и вступала с ним в интимную связь.

Теги: мигрант, Бастрыкин, несовершеннолетняя, запрещенные вещества, интимная связь, уголовное дело


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Ранее 29.11.2023 09:47 Мск В Нижневартовске мигранта подозревают в спаивании и интимной связи с подростком

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