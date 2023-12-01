Югорчане подозревают, что у мигранта накачавшего несовершеннолетнюю наркотиками, был сообщник

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно вмешался в ситуацию с мигрантом, которого подозревают в интимной связи с несовершеннолетней, а также в склонении ее к употреблению запретных веществ.

Югорчане предполагают, что у подозреваемого был сообщник.

В соцсетях люди пишут о несогласии с ходом расследования уголовного дела и считают, что не все лица, причастные к совершению преступления, задержаны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину провести служебную проверку по опубликованной информации и представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сообщалось, что к местным активистам за помощью обратилась мать подростка. По ее словам, девушка была в депрессии после смерти отца и расставания с парнем и сбежала из дома. Неадекватным состоянием несовершеннолетней якобы воспользовался уроженец Средней Азии. Она три дня провела у него в квартире, якобы употребляла синтетический наркотик и вступала с ним в интимную связь.