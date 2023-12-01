01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале проверят детсад "Сказка", где 3-летняя девочка вывихнула руку

На Среднем Урале ребенок получил травму в детском саду. В обстоятельствах намерена разобраться прокуратура.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось еще 2 ноября в детсаду №21 "Сказка" в Серове. По предварительным данным, воспитатель, увидев лежащую на полу в помещении группы 3-летнюю девочку, решила ее поднять, схватила за руку и потянула вверх. Ребенок заплакал.

Когда девочка пришла домой, ее мать заметила телесные повреждения. Пришлось обращаться в травмпункт, где диагностировали подвывих левого предплечья. Выяснилось, что никаких мер по оказанию медицинской помощи воспитательница девочке не оказала.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства. Отдельно будет дана оценка действиям работников детского сада.

Напомним, недавно на Урале суд взыскал компенсацию для ребенка, получившего серьезную травму на прогулке в детсаду.

Теги: девочка, детсад, воспитатель, проверка


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