CNN: Диверсию в тоннеле БАМ, ведущем из РФ в Китай, совершила СБУ

Взрыв в Северомуйской тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины (СБУ), передает CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По его словам, сотрудники СБУ подорвали четыре взрывных устройства во время движения состава на Байкало-Амурской магистрали.

Источник называл этот маршрут "единственным крупным железнодорожным сообщением между Россией и Китаем".

30 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Как сообщает Baza, неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов. Взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило. Позже в этом же районе был взорван еще один состав. Baza пишет, что диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии. По данным Telegram-канала, следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт".