01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Даже на СВО недовольны! Администрация Сысерти отказывает гражданам в удалении из генплана мусорного полигона

Администрация Сысерти решила не учитывать голоса местных жителей, выступающих против внесения в генплан строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Несмотря на то, что из 38 населенных пунктов Сысертского района 34 выступили категорически против, в мэрии продолжают понемногу отклонять обращения граждан. Об этом сообщают местные жители.

Напомним, что свои замечания по генплану жители Сысертского района могли оставить 25 и 26 ноября во время публичных слушаний. По итогам двух дней против проекта, в том числе строительства эко-кластера (или как его называют местные жители - мусорного полигона) проголосовала 1 тыс. 814 уральцев (92,17%). За выступило только 154 человека из четырех населенных пунктов. При этом, в двух из них с перевесом только в один голос.

Как отмечают местные жители, против выступили даже участники СВО, отправившие гневное обращение к местным властям. Однако уже 90 обращений горадминистрация отклонила якобы "под шумок"

Проект состоял из 1 тыс. 8 листов и 120 карт, на изучение которых местным жителям выделили всего 10 дней. За время проведения публичных слушаний жители округа направили более 500 предложений и замечаний к генеральному плану и собрали против строительства мусорного полигона 5 тыс. 355 подписей местных жителей.

Однако 30 ноября на экстренном закрытом заседании думы, которое якобы прошло под руководством замминистра энергетики и ЖК Свердловской области Егора Свалова, якобы было отклонено порядка 90 обращений по формальным основаниям.

"Будет крайне интересно посмотреть, как потеряются три тома замечаний, оформленных при личной явке граждан. Сложно представить себе давление, которое сейчас оказывается на местную администрацию и депутатов, способное заставить их буквально "играть с огнем", - отметили местные жители.

Напомним, мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг" хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Власти уже представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус.

Теги: Сысерть, СВО, администрация, мусорный полигон


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