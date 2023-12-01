Мошенник требовал 3 тысячи долларов из-за "задержания" в аэропорту Екатеринбурга

Жительница Краснодара чуть не стала жертвой мошенника, просившего заплатить из-за его "задержания" в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, летом этого года 65-летняя женщина познакомилась в интернете с неким иностранцем, который представился "Эдвардом". Пара активно переписывалась, а затем мужчина заявил, что лично навестит свою новую знакомую. Он якобы купил билет на самолет до Сочи с пересадкой в Екатеринбурге, но затем возникли "непредвиденные трудности".

Со слов иностранца выходило, что в аэропорту Кольцово его будто бы задержали сотрудники миграционной службы, которые стали вымогать у него деньги и грозились привлечь к уголовной ответственности. За "решение вопроса" тот попросил у своей российской подруги 3 тысячи долларов и даже скинул реквизиты счета, куда нужно перевести сумму.

Однако жительница Краснодара ничего переводить не стала, а обратилась в транспортную полицию УрФО. Силовики сверились с базой данных прилетов и быстро выяснили, что подданный иностранного государства по имени Эдвард в Екатеринбург не прилетал и никем не задерживался. Более того, представители миграционной службы не работают на территории аэропорта.

В транспортной полиции советуют крайне настороженно относиться к просьбам незнакомцев, которые просят деньги за избежание уголовной или административной ответственности. Это один из распространенных способов мошенничества.