01 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

Мошенник требовал 3 тысячи долларов из-за "задержания" в аэропорту Екатеринбурга

Жительница Краснодара чуть не стала жертвой мошенника, просившего заплатить из-за его "задержания" в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, летом этого года 65-летняя женщина познакомилась в интернете с неким иностранцем, который представился "Эдвардом". Пара активно переписывалась, а затем мужчина заявил, что лично навестит свою новую знакомую. Он якобы купил билет на самолет до Сочи с пересадкой в Екатеринбурге, но затем возникли "непредвиденные трудности".

Со слов иностранца выходило, что в аэропорту Кольцово его будто бы задержали сотрудники миграционной службы, которые стали вымогать у него деньги и грозились привлечь к уголовной ответственности. За "решение вопроса" тот попросил у своей российской подруги 3 тысячи долларов и даже скинул реквизиты счета, куда нужно перевести сумму.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

Однако жительница Краснодара ничего переводить не стала, а обратилась в транспортную полицию УрФО. Силовики сверились с базой данных прилетов и быстро выяснили, что подданный иностранного государства по имени Эдвард в Екатеринбург не прилетал и никем не задерживался. Более того, представители миграционной службы не работают на территории аэропорта.

В транспортной полиции советуют крайне настороженно относиться к просьбам незнакомцев, которые просят деньги за избежание уголовной или административной ответственности. Это один из распространенных способов мошенничества.

Теги: аэропорт, деньги, мошенник, полиция, Кольцово


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