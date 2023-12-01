В Тюмени будут судить водителя, устроившего "пьяное" ДТП с шестью автомобилями

В Тюмени предан суду 45-летний водитель, устроивший "пьяное" ДТП с шестью автомобилями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Сообщается, что в декабре 2021 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В августе 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки MERCEDES BENZ по улицам областного центра и на ул. Советская, не справившись с управлением, допустил столкновение с шестью автомобилями и наезд на металлическое ограждение. Сотрудниками ДПС он был отстранен от управления автомобилем.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.