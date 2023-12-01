Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $38,6 млрд

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 38,575 миллиарда долларов с начала года. Об этом сообщает ТАСС на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов заработал $9,14 млрд, его состояние увеличилось до $24,5 млрд.

Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 4,03 млрд долларов, до 17,2 млрд долларов. Бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заработал 3,89 млрд долларов, его состояние составляет 9,76 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 49 представителей второго поколения, в совокупности они унаследуют 244 миллиарда долларов.